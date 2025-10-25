Новости
Появились подробности пожара в магазине Ростовской области

Крупный пожар случился в Кагальницком районе Ростовской области. Пламя охватило здание с торговыми павильонами в станице Кагальницкой 25 октября.

Примерно в 13:00 местные жители заметили в небе задымление. С каждой минутой черный дым распространялся на большое расстояние. Они вызвали пожарных.

Как уточнили в ГУ МЧС, огонь успел охватить площадь 300 квадратов торговых павильонов.

- К тушению пожара привлекли 27 человек на семи единицах спецтехники, - рассказали в ведомстве.


Ликвидировать открытое горение удалось спустя три часа. К счастью, никто в происшествии не пострадал.
Фото: Дондей; Соцсети; ГУ МЧС по Ростовской области
