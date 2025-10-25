Появились подробности пожара в магазине Ростовской области
Крупный пожар случился в Кагальницком районе Ростовской области. Пламя охватило здание с торговыми павильонами в станице Кагальницкой 25 октября.
Примерно в 13:00 местные жители заметили в небе задымление. С каждой минутой черный дым распространялся на большое расстояние. Они вызвали пожарных.
Как уточнили в ГУ МЧС, огонь успел охватить площадь 300 квадратов торговых павильонов.
Ликвидировать открытое горение удалось спустя три часа. К счастью, никто в происшествии не пострадал.