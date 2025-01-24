ХК «Ростов» одержал победу над «Южным Уралом» в Орске

Фото: соцсцети.

Хоккейный клуб "Ростов" победил в игре с "Южным Урало" 24 января в Орске. Встреча прошла в рамках Всероссийской хоккейной лиги.С первых минут игра была напряженной и динамичной. Обе команды демонстрировали высокий уровень мастерства и стремление к победе. В первые два периода зрители не увидели заброшенных шайб, но напряжение на льду не спадало.Решающий момент игры произошел в третьем периоде, когда Дмитрий Уткин забросил единственную шайбу в ворота «Южного Урала». Этот гол принес «Ростову» победу со счетом 0:1.