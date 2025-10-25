Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области из-за ДТП с КамАЗом на трассе М-4 образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карт» 25 октября.Затор появился в Ленинском сельском поселении между автодорогой Ростов – Ставрополь и поселком Дорожным. Трафик перегружен на 10 километров.По словам очевидцев, причиной пробки стала дорожная авария с КамАЗом. Грузовик заехал на отбойник и врезался в раму. На месте происшествия работают экстренные службы.Водителям рекомендуют заранее распланировать свои маршруты.