В Ростовской области из-за ДТП с КамАЗом на трассе М-4 образовалась пробка

В Ростовской области из-за ДТП с КамАЗом на трассе М-4 образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карт» 25 октября.

Затор появился в Ленинском сельском поселении между автодорогой Ростов – Ставрополь и поселком Дорожным. Трафик перегружен на 10 километров.

По словам очевидцев, причиной пробки стала дорожная авария с КамАЗом. Грузовик заехал на отбойник и врезался в раму. На месте происшествия работают экстренные службы.

Водителям рекомендуют заранее распланировать свои маршруты.
