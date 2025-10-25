Фото: ФК Ростов

«Ростов» сыграл вничью с «Динамо» из Махачкалы. Матч прошел в рамках 13 тура РПЛ 25 октября.На 35 минуте игры счет открыл игрок «Ростова» Роналдо Сесар Соареш дос Сантос. На 78-й минуте защитник «Ростова» Умар Сако попал локтем в затылок одного из противников. Из-за этого было назначен пенальти. Благодаря ему противники смогли заработали себе очко и сравняли счет. Результатом встречи стал счет 1:1.«Ростов» находится на 10 месте в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» - 13-й строчке. Уже 1 ноября у донской команды состоится домашний матч с «Акроном» из Тольятти.