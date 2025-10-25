Фото: Дондей

Движение по Ворошиловскому мосту в Ростове оказалось парализовано из-за ДТП. Массовая авария произошла 25 октября.Предварительно, произошло столкновение пяти машин. В результате участники аварии полностью заблокировали одну из полос движения. По всей вероятности, причиной аварии стал недавно прошедший дождь. На мокрой дороге сцепление колес с поверхностью ухудшается. Из-за этого у водителей повышается вероятность потери контроля над управлением машинами.Транспорту приходится объезжать затор по встречной полосе. Из-за произошедшего на центральной автомагистрали стала образовываться пробка в две стороны движения. Она растянулась на шесть километров - от Ворошиловского моста до площади Гагарина.Как уточнили в Госавтоинспекции по Ростовской области, в ДТП никто не пострадал. В свою очередь водителей просят быть внимательней, а также выбирать альтернативные маршруты.