В страшном ДТП на автодороге Ростов – Ставрополь пострадал годовалый ребенок. Авария произошла в Песчанокопском районе 25 октября.

Примерно в 5:00 легковушка «Хендай Солярис» ехала по трассе. За рулем находилась 25-летняя девушка, а на пассажирских сиденьях - четырехлетний и годовалый малыши. По предварительной версии, в какой-то момент один из детей начал плакать. Мама-водитель отвлеклась на него, из-за чего съехала в кювет. На ходу машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия годовалый пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
