В Ростове коммунальные службы провели расчистку ливневых канализаций

В Ростове из-за непогоды специалисты коммунальных и дорожных служб провели работу по расчистке ливневок.

Утром 25 октября на город обрушились сильные дожди. По распоряжению главы города Александра Скрябина
усилили работу коммунальных и дорожных служб, была сформирована специальная мобильная группа для оперативного реагирования.

Заместитель главы администрации Ростова по ЖКХ Станислав Марченко рассказал, что на наиболее проблемных участках, особенно в низменных местах, дежурили бригады для быстрой очистки ливнеприемников.

— Сотрудники расчистили ливнеприемники от опавших листьев и наносного грунта, которые смываются с поверхности дождевыми потоками, для предотвращения ЧП и подтоплений, — отметил Станислав Марченко.

Ранее Александр Скрябин объявил режим повышенной готовности: с 25 по 27 октября в Ростове прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер до 22 метров в секунду.

Ростовчан просят соблюдать меры безопасности и быть внимательными в непогоду.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
