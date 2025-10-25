Фото: ЛизаАлерт

В Шахтах ищут без вести пропавшего 72-летнего мужчину. Местонахождение Вячеслава Васецкого неизвестно с 24 октября.В этот день Вячеслав Васильевич вышел из дома и не вернулся. Когда он перестал выходить на связь, его родные забеспокоились. Они обратились за помощью в полицию, а затем и к волонтерам.Вячеслав Васецкий имеет рост 163 сантиметра. У него худощавое телосложение. Мужчина с русыми волосами, с залысиной и серо-зелеными глазами.В день пропажи на нем были надеты серая рабочая куртка, рубашка, черные спортивные штаны, черные туфли, а также черная кепка.Если вы что-то знаете о местонахождении Вячеслава Васецкого, просьба сообщить об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.