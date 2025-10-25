Открытие Всероссийских соревнований по быстрым шахматам посетил глава Ростова Александр Скрябин
В Ростове-на-Дону начались Всероссийские соревнования по быстрым шахматам этапа «РАПИД Гран-при России» мемориала памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. На открытии побывал глава города Александр Скрябин.
170 шахматистов из 23 регионов России прибыли померяться силами в быстрых шахматах.
Впервые в Ростове турнир прошел 14 лет назад. Его история насыщена событиями и достойна восхищения. За годы его проведения за шахматными досками встречались представители 35 субъектов России и шахматисты из множества других стран. Победы выдающихся современных игроков навсегда вошли в историю этого мемориала.