Главный тренер «Ростова» поделился информацией о состоянии двух травмированных игроков команды

Фото: ФК Ростов

Главный тренер «Ростова» поделился информацией о состоянии здоровья двух игроков команды. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча Кубка России против «Спартака».Умар Сако и Роналдо не были включены в заявку на первые игры Российской Премьер-лиги. Причиной тому стали травмы, которые они получили. У бразильского футболиста возникли проблемы с поясницей. О состоянии Сако пока ничего не известно.Джонатан Альба рассказал о состоянии здоровья Сако и Роналдо.— Умар точно не сможет сыграть, но Роналдо может появиться на поле на несколько минут, но это не точно, — сообщил он в интервью «Матч ТВ».