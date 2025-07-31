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Главный тренер «Ростова» поделился информацией о состоянии двух травмированных игроков команды

Главный тренер «Ростова» поделился информацией о состоянии двух травмированных игроков команды
Главный тренер «Ростова» поделился информацией о состоянии здоровья двух игроков команды. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча Кубка России против «Спартака».

Умар Сако и Роналдо не были включены в заявку на первые игры Российской Премьер-лиги. Причиной тому стали травмы, которые они получили. У бразильского футболиста возникли проблемы с поясницей. О состоянии Сако пока ничего не известно.

Джонатан Альба рассказал о состоянии здоровья Сако и Роналдо.

— Умар точно не сможет сыграть, но Роналдо может появиться на поле на несколько минут, но это не точно, — сообщил он в интервью «Матч ТВ».
Фото: ФК Ростов
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