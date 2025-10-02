Донской Росприроднадзор судится с администрацией Матвеево-Курганского района

Фото: Donday

В Ростовской области региональное управление Росприроднадзора подало иск в суд на администрацию Матвеево-Курганского района. Информация об этом судебном разбирательстве отражена в документах Арбитражного суда области.Согласно заявлению представителей надзорного органа, деятельность районной администрации привела к негативным последствиям для состояния почвы. В связи с этим Росприроднадзор намерен взыскать компенсацию, оцениваемую в 9,5 миллиона рублей. Однако, конкретные обстоятельства причиненного почвам вреда в материалах дела не раскрываются.Первое заседание по рассмотрению искового заявления запланировано на 16 октября.