Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Донской Росприроднадзор судится с администрацией Матвеево-Курганского района

Донской Росприроднадзор судится с администрацией Матвеево-Курганского района

В Ростовской области региональное управление Росприроднадзора подало иск в суд на администрацию Матвеево-Курганского района. Информация об этом судебном разбирательстве отражена в документах Арбитражного суда области.

Согласно заявлению представителей надзорного органа, деятельность районной администрации привела к негативным последствиям для состояния почвы. В связи с этим Росприроднадзор намерен взыскать компенсацию, оцениваемую в 9,5 миллиона рублей. Однако, конкретные обстоятельства причиненного почвам вреда в материалах дела не раскрываются.

Первое заседание по рассмотрению искового заявления запланировано на 16 октября.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.