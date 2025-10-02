Власти Ростовской области рассказали, как позвонить на 112 без связи и сети

Фото: ИИ.

В Ростовской области несколько месяцев отключают сотовую связь и интернет. Решение приняли для обеспечения безопасности жителей. Чаще всего перебои наблюдаются утром, в вечернее и ночное время. Жители нередко сталкиваются с проблемой вызвать такси, заказать продукты или же вызвать скорую помощь.Как рассказали Donday.ru в пресс-службе регионального правительства, позвонить в 112 можно без связи, интернета, SIM-карты и даже с отрицательным балансом на счету. Дело в том, что телефон сам выберет подходящую по уровню сигнала вышку сотовой связи и подключится к ней.- Этот номер прошит в мировой стандарт GSM, и любой телефон в любом состоянии имеет возможность позвонить на экстренный номер «112». Единственное условие - телефон должен быть заряжен, - пояснили в региональном правительстве.Однако некоторые жители все же не могут позвонить в экстренные службы. Проблема может быть и в недобросовестном операторе связи. Также неполадки могут возникнуть из-за неисправности самого телефона.Стоит отметить, что согласно ФЗ «О связи», операторы обязаны обеспечить возможность бесплатного вызова экстренных служб. Чтобы связь была стабильной, можно попробовать воспользоваться технологией VoWIFI. Она позволяет звонить через проводной интернет с использованием домашнего вай-фай роутера в качестве базовой станции.Для этого необходимо проверить наличие поддержки VoWiFi в своем смартфоне. Далее перейти в «Настройки» — «Сотовая связь» — «Звонки по WiFi» и нажать рычажок. Третий шаг - подключиться к WiFi и проверить работу звонков. Для этого нужно включить режим самолета и совершить вызов.