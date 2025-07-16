Главный тренер "Ростова" рассказал о состоянии команды перед стартом РПЛ-2025/26

Фото: ФК Ростов

Наставник «Ростова» Джонатан Альба поделился информацией о состоянии команды перед началом нового футбольного сезона. В преддверии старта Российской Премьер-Лиги – 2025/26 клуб усилил состав, и подготовка к первому матчу идёт успешно.«Команда в хорошем настроении. Конечно, всегда хочется больше времени на тренировки, но всё хорошо. Предсезонная подготовка была плодотворной, мы провели много тренировок и товарищеских матчей», — сказал Альба в интервью «РБ Спорт».В прошлом сезоне «Ростов» занял восьмое место среди 16 команд. Под руководством нового тренера и с новыми игроками команда, вероятно, покажет более высокие результаты в этом году.