Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В 2025 году из Ростовской области в армию призовут около 4 тысяч человек

В 2025 году из Ростовской области в армию призовут около 4 тысяч человек

Из Донского региона в армию пойдут служить 4 тысячи человек. Об этом на пресс-конференции сообщил замгубернатора Дмитрий Водолацкий.

Большинство призывников направят служить в Южный военный округ — часть останется в Ростовской области, остальные отправятся в другие регионы. Первая отправка запланирована на 15 октября.

Дмитрий Водолацкий подчеркнул, что солдаты срочной службы не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.

Также в осенней призывной кампании 2025 года введут электронные повестки. Уведомления будут направляться через личные кабинеты на портале «Госуслуги», при этом традиционные бумажные повестки сохранятся.

Игнорирование повестки в течение 20 календарных дней приведёт к ограничениям: запрет на получение кредитов, выезд за границу и управление автомобилем.
Фото: Dоnday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.