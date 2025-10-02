В 2025 году из Ростовской области в армию призовут около 4 тысяч человек

Фото: Dоnday

Из Донского региона в армию пойдут служить 4 тысячи человек. Об этом на пресс-конференции сообщил замгубернатора Дмитрий Водолацкий.Большинство призывников направят служить в Южный военный округ — часть останется в Ростовской области, остальные отправятся в другие регионы. Первая отправка запланирована на 15 октября.Дмитрий Водолацкий подчеркнул, что солдаты срочной службы не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.Также в осенней призывной кампании 2025 года введут электронные повестки. Уведомления будут направляться через личные кабинеты на портале «Госуслуги», при этом традиционные бумажные повестки сохранятся.Игнорирование повестки в течение 20 календарных дней приведёт к ограничениям: запрет на получение кредитов, выезд за границу и управление автомобилем.