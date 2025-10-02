Руководителя ростовского детского спортцентра будут судить за серьезное падение ребенка

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону руководитель детского спортивно-танцевального центра предстанет перед судом в связи с тяжелой травмой, которую получил ребенок на тренировке.Установлено, что инцидент произошел в 2024 году: девятилетняя ученица, выполняя па, потеряла баланс, упала с плеч партнерши и сильно ударилась головой о пол.По данным следствия, в 2024 году руководитель танцевальной студии для детей в Ростове-на-Дону не обеспечила наличие необходимых страховочных матов на занятии и не контролировала ход тренировочного процесса. Это привело к несчастному случаю с девятилетней девочкой, которая, отрабатывая танцевальный элемент, упала и получила серьезную травму головы.Согласно заключению врачей, повреждения, полученные пострадавшей, квалифицируются как тяжкий вред здоровью, создающий угрозу её жизни.В отношении руководителя танцевально-спортивной школы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности нанесение тяжкого вреда здоровью. Ему может быть назначено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до шести лет.