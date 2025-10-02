В Ростове-на-Дону местная жительница не обнаружила ни одной заправки с бенизном

Фото: Donday

Жительница Ростова-на-Дону сообщила о сложностях с поиском открытой автозаправочной станции с бензином. Об этом роствочанка сообщила новостному порталу DonDay 2 октября.Как утверждает горожанка, сложившаяся обстановка с топливом в Ростове вызывает озабоченность. "Вчера мне потребовалось заправить машину, но после посещения ряда АЗС выяснилось, что они не функционируют и горючего нет", - сообщила она. Женщина попыталась приобрести бензин на различных заправках в донской столице, но везде столкнулась с идентичной проблемой.Пользователи соцсетей, проживающие в Ростовской области, активно выражают возмущение по поводу отсутствия бензина во многих населенных пунктах области, а также фиксируют увеличение его стоимости. К концу сентября средняя цена за литр бензина АИ-95 в Ростовской области достигла отметки в 66,26 рубля, что почти на 21,4% больше, чем в прошлом году, когда она составляла 54,60 рубля.