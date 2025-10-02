В Ростове-на-Дону жильцы дома с трещиной на Ивановского приехали забрать свои вещи

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону обитатели дома по улице Ивановского, в котором была выявлена трещина, вернулись, чтобы вывезти свои вещи. По информации репортера DonDay с места событий, жителям разрешено забрать самое необходимое, остальное имущество остается в квартирах.Следует напомнить, что в ночь на 1 октября в стене пятиэтажного дома № 34 по улице Ивановского была обнаружена обширная, проходящая насквозь трещина. Жители третьего подъезда были немедленно эвакуированы. Для жильцов других подъездов опасности нет.Для эвакуированных ростовчан организовали временное жилье по адресу: улица Оганова, 20. Тринадцать человек из двадцати пяти эвакуированных приняли предложение, остальные выбрали размещение у родственников и знакомых.Утром 2 октября жильцы приняли решение вернуться в свои жилища, чтобы забрать личные вещи. Во время срочной эвакуации люди успели захватить только документы и самое важное. Доступ в квартиры пока закрыт. Жителям сообщили о необходимости дождаться представителей администрации и получить инструкции.