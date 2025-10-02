Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области больше месяца родные ищут 63-летнего мужчину

В Ростовской области больше месяца родные ищут 63-летнего мужчину

Более месяца семья не оставляет попыток найти 63-летнего Валерия Рафулю, чье местонахождение остается загадкой с 31 августа.

Мужчина ушел из дома в Волгодонске, не поставив близких в известность, что и стало причиной обращения в полицию. В дальнейшем к поискам подключились добровольцы.

Описание внешности Валерия: рост - приблизительно 180 см, худощавый, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Данные о том, какая одежда была на нем в день пропажи, отсутствуют.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валерия, или кто его видел, просят позвонить на горячую линию по номеру: 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.