В Ростовской области больше месяца родные ищут 63-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

Более месяца семья не оставляет попыток найти 63-летнего Валерия Рафулю, чье местонахождение остается загадкой с 31 августа.Мужчина ушел из дома в Волгодонске, не поставив близких в известность, что и стало причиной обращения в полицию. В дальнейшем к поискам подключились добровольцы.Описание внешности Валерия: рост - приблизительно 180 см, худощавый, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Данные о том, какая одежда была на нем в день пропажи, отсутствуют.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валерия, или кто его видел, просят позвонить на горячую линию по номеру: 8-800-700-54-52.