В жутком пожаре в Ростовской области сильные ожоги получил 53-летний мужчина

В Ростовской области крупный пожар нанес серьезный вред 53-летнему мужчине, вызвав обширные термические поражения. Событие случилось в ночь на первое октября на частной территории в поселке Новосветловский.

По имеющимся сведениям, супруги спали, когда во дворе начался пожар. Проснувшись от сильного запаха гари, идущего с улицы, женщина смогла выбраться из дома через окно. Ее супруг попытался выйти через дверь, но, открыв ее, его встретила большая волна огня. Случившееся возгорание привело к ожогам второй и третьей степени у 53-летнего владельца дома.

К моменту приезда спасателей огонь с хозяйственной постройки перешел на жилой дом и гараж. Под действием ветра пламя перекинулось на соседние здания и две машины. Общая площадь пожара составила 457 квадратных метров.

Для тушения пожара на место происшествия были направлены 24 пожарных и восемь единиц специальной техники.

Предполагаемой причиной такого сильного пожара называют неисправность в электрической сети.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
