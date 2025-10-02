В Зерноградском районе уже во второй раз горит мусорный полигон

Фото: Правительство Ростовской области

В Кагальницком районе Ростовской области снова зафиксирована проблема задымленности из-за тления на мусорном полигоне. В утренние часы 2 октября пользователи соцсетей заявили о резком запахе гари в воздухе.Глава Кагальницкого района Владимир Бартеньев заявил, что возгораний непосредственно на территории района не выявлено. Источник задымления находится на полигоне твердых бытовых отходов в соседнем Зерноградском районе.Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась на этом же полигоне летом 2025 года. После крупного пожара на полигоне ТКО в Зерноградском районе была внедрена система видеонаблюдения. Эта система, функционирующая за счет солнечной энергии, обеспечивает постоянный мониторинг территории с целью быстрого обнаружения очагов тления и предотвращения масштабных пожаров.- Задымление вызвано тлением на полигоне в Зерноградском районе. Коллеги из этого района уже работают над решением данной проблемы, – сообщил глава.