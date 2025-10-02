На Дону за сутки потушили 21 пожар и спасли четверых людей

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области 1 октября пожарные подразделения справились с 21 случаем возгорания, в результате чего были спасены жизни четырех человек. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС.По информации, полученной от ведомства, за последние сутки профессионалы ликвидировали 15 пожаров, возникших по техногенным причинам, при этом эвакуировав трех человек. Кроме того, было потушено 7 природных пожаров. Спасательные команды также привлекались для ликвидации последствий трех автомобильных аварий, где была оказана помощь одному пострадавшему.В общей сложности для реагирования на случившиеся инциденты были мобилизованы 308 сотрудников и 77 единиц специализированной техники.