В Ростове прошло 115 лет со дня первого полета на самолете

Фото: Отечественные заметки издалека

Спустя 115 лет с того дня, как в донской столице с территории скакового поля впервые поднялся в воздух летательный аппарат, этот момент положил начало развитию авиации в регионе. На заре авиационного дела пилотирование отличалось простотой, без сложностей, свойственных сегодняшним машинам. Вдохновляясь подвигами Нестерова и Пегу, пилоты по всему миру усердно осваивали фигуры высшего пилотажа.Одним из первопроходцев воздушных трюков стал прославленный авиатор А.М. Габер-Влынский. В 1910 г. ростовский ипподром стал площадкой для демонстрации возможностей авиации. Именно отсюда, 2 октября, Габер-Влынский выполнил свой полет на аппарате "Фарман".Он провел в воздухе три минуты, взлетев на высоту 150 метров и дважды облетев ипподром на своем "Фармане". Важно отметить, что в 1920-е годы ипподром служил учебным аэродромом ОСОАВИАХИМа, где садились первые советские самолеты из фанеры.Тогдашняя пресса восторженно сообщала: «Полеты Габер-Влынского привлекли огромное количество людей, заполнивших трибуны ипподрома. Множество зрителей собралось на близлежащих тротуарах и Семеновском плацу. Окна и крыши домов вокруг ипподрома были заполнены наблюдателями».