Фото: Соцсети

В Ростовской области река Азовка критически обмелела из-за сильного ветра. Впечатляющими кадрами жители города поделились в соцсетях 1 октября.Азовчане застали постапокалиптическую картину в районе моста в Коллонтаевском переулке. По фотографиям видно, как река оголила дно. Из-за обмеления водоем превратился в лужу. Теперь по реке проплыть нельзя - причал с лодками осел на мели. Горожане переходят на другой берег через высушенные участки.Обмеление грозит серьезными экологическими и экономическими последствиями. Из-за опасно низкого уровня воды страдают многие растения и животные.