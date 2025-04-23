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Защитник «Ростова» Умар Сако вошёл в пятёрку самых быстрых игроков РПЛ по итогам 25-го тура

Защитник «Ростова» Умар Сако вошёл в пятёрку самых быстрых игроков РПЛ по итогам 25-го тура
Защитник «Ростова» Умар Сако вошёл в пятёрку самых быстрых игроков РПЛ по итогам 25-го тура. Тогда донской клуб встретился на поле в Воронеже с «Факелом».

Согласно статистике, опубликованной Российской Премьер-Лигой, Умару Сако удалось развить скорость до 34,4 км/ч. Это позволило ему занять третье место в рейтинге.

Однако стоит отметить, что лидеры списка опередили футболиста «Ростова» лишь незначительно. Дардан Шабанхаджай из «Рубина» и Максим Самородов из «Ахмата» показали одинаковый результат — 34,6 км/ч.

Напомним, что в матче с «Факелом» Умар Сако получил четвёртую жёлтую карточку и был дисквалифицирован на игру с «Локомотивом».
Фото: ФК Ростов
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