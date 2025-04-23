Фото: ФК Ростов

Защитник «Ростова» Умар Сако вошёл в пятёрку самых быстрых игроков РПЛ по итогам 25-го тура. Тогда донской клуб встретился на поле в Воронеже с «Факелом».Согласно статистике, опубликованной Российской Премьер-Лигой, Умару Сако удалось развить скорость до 34,4 км/ч. Это позволило ему занять третье место в рейтинге.Однако стоит отметить, что лидеры списка опередили футболиста «Ростова» лишь незначительно. Дардан Шабанхаджай из «Рубина» и Максим Самородов из «Ахмата» показали одинаковый результат — 34,6 км/ч.Напомним, что в матче с «Факелом» Умар Сако получил четвёртую жёлтую карточку и был дисквалифицирован на игру с «Локомотивом».