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Защитник Умар Сако продолжит выступать за «Ростов»

Защитник Умар Сако продолжит выступать за «Ростов»
Защитник Умар Сако продолжит выступать за «Ростов». Об этом сообщил агент футболиста Нассер Диалло.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес к Сако. Также сообщалось, что французский клуб хочет подписать контракт с защитником. Однако агент футболиста дал понять, что он не рассматривает предложения от других команд.

«Умар останется в «Ростове», — заявил агент в интервью «РБ Спорт».

Сако перешёл в «Ростов» в январе 2024 года. За это время он провёл 38 матчей и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста увеличилась до 3,5 млн евро.
Фото: ФК Ростов
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