Фото: ФК Ростов

Защитник Умар Сако продолжит выступать за «Ростов». Об этом сообщил агент футболиста Нассер Диалло.Ранее в СМИ появлялась информация о том, что турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес к Сако. Также сообщалось, что французский клуб хочет подписать контракт с защитником. Однако агент футболиста дал понять, что он не рассматривает предложения от других команд.«Умар останется в «Ростове», — заявил агент в интервью «РБ Спорт».Сако перешёл в «Ростов» в январе 2024 года. За это время он провёл 38 матчей и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста увеличилась до 3,5 млн евро.