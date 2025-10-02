В Ростовский зоопарк прибыла молодая самка антилопы гарна

Фото: Ростовский зоопарк

Антилопа гарна стала новым обитателем Ростовского зоопарка. Краснокнижное животное прибыло из нижегородского зоопарка «Лимпопо» на постоянное место жительства, сообщили в зоосаде. Молодая самка сейчас находится на карантине.Самец, прибывший в Ростов чуть раньше и также из «Лимпопо», с нетерпением ждёт знакомства с изящной антилопой.Гарны — одни из самых быстрых наземных животных, способных развивать скорость до 80 километров в час. Они также могут прыгать на два метра в высоту и на шесть с половиной метров в длину. При угрозе эти животные шипят и могут долгое время обходиться без воды.