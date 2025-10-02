Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовский зоопарк прибыла молодая самка антилопы гарна

В Ростовский зоопарк прибыла молодая самка антилопы гарна

Антилопа гарна стала новым обитателем Ростовского зоопарка. Краснокнижное животное прибыло из нижегородского зоопарка «Лимпопо» на постоянное место жительства, сообщили в зоосаде. Молодая самка сейчас находится на карантине.

Самец, прибывший в Ростов чуть раньше и также из «Лимпопо», с нетерпением ждёт знакомства с изящной антилопой.

Гарны — одни из самых быстрых наземных животных, способных развивать скорость до 80 километров в час. Они также могут прыгать на два метра в высоту и на шесть с половиной метров в длину. При угрозе эти животные шипят и могут долгое время обходиться без воды.
Фото: Ростовский зоопарк
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.