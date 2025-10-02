Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Магнитная буря в Ростовской области продолжается уже третьи сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.Магнитные бури начали атаковать Землю еще 30 сентября. Причем сила ударов оказалась высокой. Ее уровень достиг G3 (сильная буря). Это было вызвано мощными вспышками на Солнце. По состоянию на 2 октября геомагнитный шторм длится уже более 50 часов без перерыва.Буря держится между G1 (слабая буря) и G2 (средняя буря). Как прогнозируют синоптики, с 15:00 воздействие бурь начнет стихать. И уже 3 октября будет ощущаться лишь слабое возбуждение магнитосферы.Этот период для многих людей может быть нелегким. Жители могут чувствовать ухудшение самочувствия, головную боль, а также слабость. Рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.