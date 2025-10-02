Фото: Дондей

На территории дома на Ивановского в Ростове ввели режим повышенной готовности. Информацию предоставил глава города Александр Скрябин.Вечером 1 октября жителей третьего подъезда дома № 34 экстренно эвакуировали. Причиной стала выявленная сквозная трещина. На место выехали экстренные службы и администрация района. Было принято решение отвезти людей в маневренный фонд, поскольку в данном подъезде может быть небезопасно. Жильцам дали возможность собрать необходимые вещи.На следующий день глава города провел внеочередное заседание по комиссии ЧС. По итогам: введен режим повышенной готовности со 2 октября до завершения мероприятий по приведению здания в безопасное состояние.Как отметил Александр Скрябин, на текущий момент все жильцы третьего подъезда покинули свои квартиры. В маневренный фонд переселено 18 человек, из них 1 несовершеннолетний. Приняты меры по ограничению доступа посторонних лиц в данный подъезд.В первую очередь стоит задача технического обследования здания, которое выполнит специализированная организация. По результатам этого обследования будут приняты необходимые решения.