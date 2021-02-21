Футбольный клуб «Ростов» на время покинет один из вратарей

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Егор Бабурин на время покинет команду. 27-летний игрок перейдет в ФК «Краснодар».Спортсмен будет играть за кубанцев до конца текущего сезона на правах аренды. После этого он сможет вернуться к «желто-синим».Бабурин родился на Украине, однако закончил петербургскую академию «Зенита». Он дебютировал в «молодежке» в 2010 году, а уже спустя два года перешел в основу.За «Ростов» Егор играет с июля 2019 года. За это время он успел принять участие в 50 матчах.