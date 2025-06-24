Расценки при проведении выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва

Фото: Избирком РО.

Информация для кандидатов на выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва 14 сентября.В соответствии с п. 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью ООО «Ростов.ру» (ИНН 6164105444) сообщает о готовности предоставить:- услуги по размещению агитационных материалов в печатном издании (газете) Московский Комсомолец «МК-на-Дону» (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-19083 от 08.12.2004 г.) на платной основе. Стоимость предоставления печатной площади составляет 55 рублей 00 копеек за 1 см. кв.;- услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании rostov.mk.ru (свидетельство о регистрации № ЭЛ № ФС77 – 57441 от 27.03.2014 г.) на платной основе. Стоимость размещения агитационных материалов в сетевом издании:- информационная статья (с фото и объёмом до 3 000 знаков) – в разделе «ТОП-новости» – 25 000 руб. (закрепление на 7 дней + 5 000 руб.), основная лента новостей – 15 000 рублей;- услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании rostov.ru (свидетельство о регистрации № ЭЛ № ФС77-68570 от 03.02.2017 г.) на платной основе. Стоимость размещения агитационных материалов в сетевом издании:- баннер 1100*100 pix над ТОП-новостями, 1 день – 2 000 рублей (статика 30%);- баннер 800*100 pix под ТОП-новостями, 1 день – 1 500 рублей (статика 30%);- баннер 240*400 pix в правом блоке, 1 день – 1 000 рублей (статика 30%);- информационная статья (с фото и объёмом до 3 000 знаков) – в разделе «ТОП-новости» 25 000 руб. (закрепление на 7 дней + 5 000 руб.), основная лента новостей – 15 000 рублей.г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 12, оф. 5. Тел.: 8-951-826-39-00.