Встреча информационной группы с населением прошла в Ворошиловском районе Ростова

Фото: скрин с видеозаписи встречи информационной группы Администрации города №1 «Деятельность Администрации города в сфере ЖКХ»

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону прошла встреча информационной группы Администрации города №1 «Деятельность Администрации города в сфере ЖКХ» с местными жителями. На мероприятии были директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону Ашот Мноян и представители «Ростовводоканала», «ТНС энерго», «Донэнерго» и «Росгорсвета».Ашот Мноян выступил с докладом о работе Администрации города в сфере ЖКХ в Ворошиловском районе. Он рассказал о работах по благоустройству района. В частности, на мелко-ямочный ремонт выделено более 6,2 миллиона рублей. В Ворошиловском районе выполнено 80% работ, а завершить их полностью должны до 1 сентября.Особое внимание уделили освещению социальных объектов в Ворошиловском районе. В ближайшее время планируется осветить подходы к школе №3, гимназии №34, детским садам №42 и №251, а также школе №99.Директор Департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону в своем докладе подчеркнул важность подготовки к отопительному сезону. К новому сезону планируется подготовить 23 учреждения школьного и 31 дошкольного образования, четыре лечебно-профилактических учреждения и пять объектов министерства образования.В Ворошиловском районе прошли работы по промывке в 525 МКД, ревизия в 701 многоквартирном доме и опрессовка систем отопления — в 1070 МКД.За первое полугодие 2025 года специалисты водоканала заменили и реконструировали более 800 метров водопроводной сети в районе Врубовой — Нагибина — Турмалиновской.Представители информационной группы после доклада ответили на вопросы от местных жителей.Один из жителей спросил о реконструкции водопроводной сети на участке от улицы Ленина до Забайкальского переулка. По его словам, с начала 2025 года этот участок ремонтировали больше пяти раз. Из-за этого жители многоквартирных домов часто остаются без горячего водоснабжения.Информационная группа сообщила, что в 2026 году планируют полностью заменить самый проблемный участок — от улицы Ларина до Забайкальского переулка.