Один из террористов, захвативших в заложники сотрудников СИЗО № 1 Ростова, выжил

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Выжил один из террористов, взявших в заложники сотрудников СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону. Сейчас молодой человек находится в реанимации одной из больниц города.Портал Donday со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что после штурма СИЗО выжили два террориста. Один из них скончался от ранения в грудь, не доехав до больницы. Второму удалось выжить.На данный момент он с пулевым ранением в голову находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Шансы на выживание ничтожно малы.Напомним, утром 16 июня прогремела новость о взятии в заложники сотрудников ростовского СИЗО. Шестеро осужденных ночью сбежали из изолятора. Через несколько часов они взяли в заложники двух сотрудников учреждения. В качестве условия требовали предоставить им оружие и автомобиль, чтобы покинуть город. Переговоры не увенчались успехом, и во время штурма сотрудники правоохранительных органов ликвидировали злоумышленников. Заложники не пострадали.Ранее эти молодые люди были осуждены на длительные сроки за террористическую деятельность.