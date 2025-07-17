Начальник управления по вопросам миграции донского ГУ МВД останется в СИЗО еще на месяц

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Начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области Александру Мельникову продлили меру пресечения в Ленинском районном суде донской столицы. По данным DonDay, он останется в СИЗО еще на месяц и один день – до 13 августа.Мельникова подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Также по делу проходит его подчиненный, начальник отдела трудовой миграции донского МВД Антон Маркин.По данным следствия, они знали, что 18 иностранцев не имеют сертификатов о владении русским языком, знании истории и законодательства России. Несмотря на это, они дали указания не аннулировать ранее выданные разрешения на работу.