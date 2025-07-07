ВТБ соберёт участников строительного рынка на форуме в Ростове

Фото: ВТБ.

Очередной этап отраслевого форума СТУПЕНИ.РОСТ пройдет 9 июля в Ростове-на-Дону. Его основной темой станет развитие индивидуального жилищного строительства в регионе. ВТБ выступает постоянным партнёром мероприятия и активно участвует в развитии строительной отрасли на Юге России.В форуме примут участие представители минстроя Ростовской области, крупнейших застройщиков, агентств недвижимости, а также эксперты строительного и финансового рынка. Они обсудят комплексное развитие территорий региона, реализацию инфраструктурных проектов, меры поддержки застройщиков, использование цифровых инструментов в маркетинге и продажах жилья. Эксперты ВТБ расскажут о подходах к финансированию подрядчиков по ИЖС и развитии строительной отрасли в России и, в частности, в Ростовской области.«Индивидуальное жилищное строительство — важный сегмент рынка, который продолжает расти и меняет облик регионов. Мы активно поддерживаем бизнес, взаимодействуем с подрядчиками, девелоперами и предлагаем инструменты для решения их реальных задач. Такие форумы — возможность услышать всех участников процесса, обсудить острые вопросы и вместе двигаться к устойчивому развитию отрасли», — отметил Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент.Форум пройдёт в атриуме ВТБ по адресу: ул. Большая Садовая, 121, второй этаж. Начало мероприятия — в 10:00.