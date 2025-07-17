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В Ростовской области осудят водителя КамАЗа, который насмерть сбил трех дорожных работников

В Ростовской области осудят водителя КамАЗа, который насмерть сбил трех дорожных работников

В Ростовской области осудят водителя КамАЗа, который насмерть сбил трех дорожных работников. Жуткая авария произошла 3 мая 2025 года на трассе М-4 «Дон» вблизи Каменска-Шахтинского.

Согласно предварительной информации, 54-летний водитель КамАЗа, двигаясь по автодороге М-4 «Дон», не справился с управлением в районе хутора Масаловка. После чего неуправляемый грузовик на большой скорости врезался в автомобиль «ГАЗель» и сбил рабочих, проводивших ремонтные работы на дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия трое рабочих скончались на месте, еще один получил ранения. В отношении водителя грузового автомобиля было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В Главном управлении МВД по Ростовской области сообщили, что материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.
Фото: Госавтоинспекция РО
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