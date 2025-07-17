Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области осудят водителя КамАЗа, который насмерть сбил трех дорожных работников. Жуткая авария произошла 3 мая 2025 года на трассе М-4 «Дон» вблизи Каменска-Шахтинского.Согласно предварительной информации, 54-летний водитель КамАЗа, двигаясь по автодороге М-4 «Дон», не справился с управлением в районе хутора Масаловка. После чего неуправляемый грузовик на большой скорости врезался в автомобиль «ГАЗель» и сбил рабочих, проводивших ремонтные работы на дороге.В результате дорожно-транспортного происшествия трое рабочих скончались на месте, еще один получил ранения. В отношении водителя грузового автомобиля было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.В Главном управлении МВД по Ростовской области сообщили, что материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.