Спортсмены Суворовского района завоевали много наград в первой половине года
С начала 2025 года юные спортсмены из велосипедной секции Суворовского района Ростова-на-Дону продемонстрировали отличные результаты, одержав победы на различных соревнованиях.
Например, на всероссийских соревнованиях по шоссейному велоспорту, прошедших в апреле в Майкопе, Владислав Прокопенко, выступавший в возрастной категории 15–16 лет, завоевал сразу три медали: золотую в индивидуальной гонке на время, серебряную – в гонке "Критериум" и бронзовую – в групповом заезде.
Его товарищи по секции, Анна Письменная, Михаил Таранов и Михаил Цибин, также показали достойные результаты на первенстве Ростовской области по маунтинбайку, который прошел в апреле. Анна завоевала серебряную медаль, а Михаил Таранов и Михаил Цибин поднялись на третью ступень пьедестала почета.
В мае воспитанники СШОР-19 из Суворовского соревновались в чемпионате и первенстве Ростовской области по шоссейным велогонкам. Владислав Прокопенко вновь стал лучшим в индивидуальной гонке на время (20 км) и в групповой гонке на время (60 км). Федор Щетинский, его коллега по секции, занял второе место в индивидуальном зачете и третье – в групповой гонке. Среди девушек безоговорочную победу в групповой гонке одержала Анастасия Письменная.
Кроме того, Владислав Прокопенко и Федор Щетинский стали победителями областных соревнований по велоспорту на треке в индивидуальной гонке преследования на 2 км, заняв первое и второе места соответственно.
Стоит напомнить, что секция велоспорта СШОР-19 успешно работает в Суворовском уже несколько лет. Занятия проводятся на бесплатной основе круглый год: летом – на открытой трассе, зимой – в помещении. Юные спортсмены имеют возможность тренироваться в различных направлениях, таких как маунтинбайк, BMX, шоссе и велотрек. Велосипеды предоставляются бесплатно. Более подробная информация доступна в сообществе VK.