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На складе ветаптеки в Ростовской области произошел крупный пожар

На складе ветаптеки в Ростовской области произошел крупный пожар
В населённом пункте Большая Мартыновка, расположенном в Ростовской области, произошло возгорание на складе, принадлежащем ветеринарной аптеке. Инцидент произошёл 17 июля на улице Лемешко, 46.

Как утонили в региональном ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило около 12:00. Пламя быстро распространилось по зданию, охватив площадь в 120 квадратных метров.

На место прибыло 19 спасателей на 10 единицах техники.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС РО
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