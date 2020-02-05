Вратарь «Ростова» Бабурин месяц не сможет играть из-за травмы



Вратарь футбольного клуба «Ростов» Егор Бабурин прошёл обследование после травмы. Спортсмен ездил в больницу Германии. Врачи, осмотрев его колено, сообщили, что повреждение не серьёзное. Тем не менее, голкипер в течение месяца не сможет играть.



Егор Бабурин пострадал во время матча со «Спартаком» на турнире Кубка «Матч-Премьер». Вратарь вышел на поле во втором тайме, но уже через две минуты его увели врачи. Голкипер столкнулся со спартаковцем Максимом Глушенковым и травмировал колено. Первичный осмотр не выявил серьёзного повреждения, но Бабурина на всякий случай отправили в Германию. Там спортсмена и руководство «Ростова» успокоили, сказав, что всё хорошо.



В этом сезоне Егор провёл 12 матчей и пропустил 18 мячей.



Также ФК «Ростов» на время лишился полузащитника Матиаса Норманна. Спортсмен повредил связки на лодыжке в матче с «Партизаном».