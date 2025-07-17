В Ростове за неработающие кондиционера в автобусах оштрафуют подрядчиков
В Ростове за неработающие кондиционера в автобусах оштрафуют подрядчиков. Об этом сообщил замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Иванов.
Жители города продолжают жаловаться, что в жару в салонах общественного транспорта не работает сплит-система. Горожане отмечают, что в таких условиях пассажиры могут даже потерять сознание. На это отреагировали местные власти.
В период с 6 по 13 июля было проведено техническое освидетельствование 756 единиц подвижного состава. Особое внимание уделялось маршрутам, проходящим через Северный и Западный жилые районы.
В результате проверки было обнаружено 25 случаев, когда кондиционеры в транспортных средствах работали с нарушениями.
За эти нарушения перевозчикам будут выписаны штрафы. Размер штрафа не уточняется.