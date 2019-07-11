ФК «Ростов» арендовал у питерского «Зенита» вратаря



Еще одним вратарем пополнился донской футбольный клуб «Ростов». Он арендовал у питерского «Зенита» Егора Бабурина.



На сайте питерского клуба сообщается, что контракт был подписан сроком на четыре года. При этом «Зенит» оставил за собой право обратного выкупа.



25-летний вратарь клуба Егор Бабурин принимает активное участие в жизни основного состава с 2012 года. За это время голкипер отыграл семь матчей, шесть из которых закончились с нулевым результатом в собственные ворота.