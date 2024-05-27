В Ростове старинный дом на Социалистической может рухнуть в любой момент

Фото: Дондей

В Ростове разрушается дом на Социалистической, 100, который был построен еще в 1938 году. Здание, возведенное практически век назад, уже давно пришло в негодность. Дом находится в плачевном состоянии: краска на фасаде облезла, появились огромные трещины, а крыша выглядит ненадёжно. Об этом сообщает портал Donday.Проблемы возникли не только снаружи, но и внутри здания. Главный вход находится в арке, которая долгие годы держалась на бревнах. Из-за сильного ветра они не выдержали и сломались. Стены в любой момент могут начать разрушаться.- Просим уже несколько лет установить новую подпорку. Ответ у всех один: делайте экспертизу за свой счёт. Только если арку признают аварийной, возможно, что-то сделают, - говорят местные жители.Однако проведение экспертизы — это недешёвое удовольствие. Чтобы эксперт сделал заключение о том, является ли здание аварийным, жильцам придётся заплатить от восьми до 20 тысяч рублей. При этом у дома есть управляющая компания — с 2018 года обслуживанием занимается УК «Основа». Однако пока организация не реагирует на жалобы жильцов.Жильцы рискуют получить серьезные травмы, проходя каждый день под аркой. Также не исключено, что если не предпринять меры, то может повториться ситуация, как с домом на Нариманова. В январе 2024 года там обрушился целый подъезд. Из здания эвакуировали 95 человек.Отметим, что дом на Социалистической, 100 не признан аварийным. По информации Дом.МИНЖКХ, износ постройки оценивается в 60%. Также сообщается, что в прошлом году был произведён ремонт крыши, а реставрация фасада намечена на 2036 год.