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Владимир Путин присвоил звание Героя России Александру Бересту посмертно. В 1945 году под его командованием младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.Александр Берест, уроженец Дона, прожил долгую жизнь после войны. Однако звание Героя России ему было присвоено только 17 июля 2025 года. Его могила находится на закрытом кладбище в переулке Молочном.Александр Берест погиб, спасая девочку от скорого поезда Москва — Баку на разъезде Сельмаш, 3 ноября 1970 года.