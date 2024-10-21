Ростовский предприниматель Николай Василенко «взорвал» соцсети и стал мемом

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В октябре социальные сети заполонили видео умиротворенного и позитивного мужчины. Им оказался предприниматель из Ростова-на-Дону. Блогер демонстрирует богатую жизнь и транслирует философские мысли. Сторис Николая Василенко буквально «взорвали» интернет и разлетелись на мемы.Николай Василенко — один из владельцев ресторана «Онегин дача» и бывший владелец водочного завода «Южная столица». В 90-е годы он основал компанию «Регата», которая занималась производством водки. В 1998 году Николай создал водку Red Army для американского рынка, а в 2000 году — водку «Белая березка», ставшую лидером на рынке алкогольной продукции.Алкогольный бизнес Николая Василенко просуществовал до 2011 года и был продан из-за проблем с получением лицензий. Водочный бренд «Белая березка» выкупило ООО «Алкогольная сибирская группа». Сейчас на месте водочного завода строится многоэтажка с символичным названием «Регата».После провала Николай Василенко продолжил заниматься бизнесом и открыл несколько коммерческих журналов. В 2020 году он стал одним из учредителей ресторана «Онегин дача», отрастил бороду, поставил виниры и изменил внешность до неузнаваемости.В интернете мало фотографий Николая Василенко до его преображения. Сейчас он одет с иголочки, носит брендовые вещи, большие очки, платочки и сорочки с галстучками. Еще 15 лет назад он был обычным мужчиной в дорогом костюме. Мужчина накачал губы, носит большие очки, брендовые вещи и ведет богемный образ жизни.Николай Василенко активно ведет жизнь в социальной сети, демонстрируя роскошную жизнь. Он живет в собственном доме с дорогим ремонтом и мебелью. Утро начинается ближе к обеду: он пьет кофе и читает литературу. После бранча собирается по делам.Особое внимание публики привлекли видео, записанные в машине. Блогер высказывает в них свои философские мысли. Людям больше всего нравится умиротворенное состояние мужчины.- Лютый кайф, пока смотрел, расслабился, улыбнулся, посмеялся, настроение поднялось, потрясающий человек с потрясающей энергетикой, - пишут в сети.Однако у некоторых почему-то вызывают негативные эмоции видео Николая.- Приторный какой-то... Сам от себя без ума, - пишут комментарии под его видео.Как только Николай появился в сети со своими видео и сторис, его образ стал популярным и превратился в мем. Его даже прозвали «Лавандовым рафом». Приятный и успокаивающий голос Николая Василенко помогает людям расслабиться и забыть о проблемах. А его улыбка дарит заряд позитива на весь день. Сам Николай рад такой известности и купается в лучах своей популярности.