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В Ростовской области двое парней едва не утонули во время заплыва к дамбе

В Ростовской области двое парней едва не утонули во время заплыва к дамбе
В Ростовской области 16 июля в Волгодонске произошёл инцидент, едва не закончившийся трагедией. Двое молодых людей отправились в заплыв к дамбе, но не смогли вернуться обратно.

На берегу Цимлянского водохранилища отдыхала компания молодых людей. Двое из них решили испытать свои силы и доплыть до волнореза, который находится в полутора километрах от места отдыха.

Спустя час друзья начали беспокоиться и обратились за помощью к спасателям. Оказалось, что молодые люди доплыли до дамбы, но вернуться обратно уже не смогли.

- Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и доставили пловцов на берег. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась, - отметили в ДПЧС по региону.
Фото: ДПЧС
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