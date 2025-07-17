В Ростовской области двое парней едва не утонули во время заплыва к дамбе

Фото: ДПЧС

В Ростовской области 16 июля в Волгодонске произошёл инцидент, едва не закончившийся трагедией. Двое молодых людей отправились в заплыв к дамбе, но не смогли вернуться обратно.На берегу Цимлянского водохранилища отдыхала компания молодых людей. Двое из них решили испытать свои силы и доплыть до волнореза, который находится в полутора километрах от места отдыха.Спустя час друзья начали беспокоиться и обратились за помощью к спасателям. Оказалось, что молодые люди доплыли до дамбы, но вернуться обратно уже не смогли.- Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и доставили пловцов на берег. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась, - отметили в ДПЧС по региону.