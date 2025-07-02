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ВТБ рассказал, как россияне пользуются «обещанным платежом» по кредитам

ВТБ рассказал, как россияне пользуются «обещанным платежом» по кредитам
ВТБ помогает своим клиентам справляться с временными финансовыми трудностями с помощью опции «обещанный платеж» — благодаря этой функции пользователь может сам выбрать удобную дату оплаты кредита.

Россияне с залоговыми кредитами чаще остальных выплачивают кредит в дату «обещанного платежа»: 60% клиентов с залоговыми кредитами выполняют свои обещания заплатить вовремя, среди клиентов с беззалоговыми кредитами этот показатель составляет 52%. Часть клиентов, не успевших в срок, вносит платежи по кредиту в течение месяца.

Чаще всего опцией «обещанный платеж» пользуются жители Москвы — на их долю приходится 45% от общего числа всех телефонных обращений. Практически столько же обращений фиксируется в Санкт-Петербурге и Северо-Кавказском федеральном округе — по 44%. Реже всего такой возможностью пользуются на Дальнем Востоке — 36% от общего числа звонков.

Примечательно, что именно в Дальневосточном федеральном округе клиенты чаще всего выплачивают кредиты в выбранный день — 58%. В Москве этот показатель составляет 57%, чуть меньше — в Северо-Кавказском федеральном округе — 51%.

При общении с клиентами сотрудники ВТБ предлагают максимально эффективные варианты урегулирования задолженности. После разговора система речевой аналитики фиксирует степень удовлетворенности заемщиков с помощью цифрового инструмента — «барометра благодарности». В среднем в год более 300 тыс. клиентов искренне благодарят банк за оказанную помощь. Чаще всего это делают в Донецкой Народной Республике (18,5% звонков), Луганской Народной Республике (13%), Республике Крым (12,6%), Ингушетии (11,7%), Херсонской области (10,7%), Москве (10%) и Запорожской области (9,7%).
Фото: СоцСети
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