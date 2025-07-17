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В Ростовской области ввели новые лимиты на охоту на диких животных

В Ростовской области ввели новые лимиты на охоту на диких животных
В Ростовской области ввели новые лимиты на охоту на диких животных. Эти правила начнут действовать с 1 августа 2025 года и продлятся до 1 августа 2026 года.

За год охотники смогут добыть 45 лосей из 718, 178 европейских оленей из 1 922 и 598 европейских косуль из 7 296. Также можно будет поймать 39 ланей из 424.

В регионе живут 1 018 пятнистых оленей, из них 80 можно будет добыть. Барсуков разрешено поймать 109 из 2 748.

В Ростовской области работают 242 охотничьих хозяйства. С 15 июля началась охота на сурка-байбака и косулю.
Фото: нейросеть
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