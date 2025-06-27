«Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства при установлении мер социальной поддержки»

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Прокуратурой Мясниковского района в связи с поступившим обращением гражданина проведена проверка исполнения требований законодательства при установлении мер социальной поддержки.По результатам проведенной проверки установлено, что в 31.01. года в МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района Ростовской области» поступило заявление о назначении единовременного пособия беременных женщинам и лицам имеющим детей до 17 лет, по результатам рассмотрения которого 06.02.2025 вынесено решение о назначении ежемесячного пособия в виде 50% от прожиточного минимума на каждого из ребенка, по результатам рассмотрения заявления в выплате было отказано.Надзорным ведомством организована проверка по доводам обращения, по результатам которой в действиях сотрудников МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района Ростовской области» выявлены нарушения.Ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области влечет существенное нарушение прав граждан, в том числе несовершеннолетних, на своевременное и полное получение государственных социальных выплат.Начальнику МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района Ростовской области» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства при мер социальной поддержки.