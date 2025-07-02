Валя Карнавал в очередной раз опозорилась на выступлении со своим треком
В Донецке Ростовской области полиция отметила вклад ВТБ в просветительскую работу с жителями города.
Благодарственное письмо за активное участие в профилактике мошенничеств в сфере IT от Отдела МВД России по городу Донецку получила руководитель донецкого офиса ВТБ Юлия Каёшкина.
«От имени всех сотрудников правоохранительных органов города благодарю вас за проявленную бдительность, неравнодушие и регулярную помощь в борьбе с преступлениями в цифровой среде», — отметил подполковник полиции Сергей Михайличенко, вручивший награду.
Он подчеркнул, что взаимодействие с банком показывает положительную динамику. Благодаря совместным усилиям всё больше горожан знают, как не попасться на уловки мошенников и защитить свои персональные данные.
«Мошенничество — это тот вид преступлений, которые можно предупредить. Главное — не передавать реквизиты банковских карт и личную информацию, кому бы то ни было», — добавил представитель МВД.
Профилактическая работа, по его словам, остаётся самым эффективным способом борьбы с подобными преступлениями, а партнёрство с финансовыми организациями, такими как ВТБ, делает эту работу действительно результативной.