Валя Карнавал в очередной раз опозорилась на выступлении со своим треком

Фото: ВТБ.

В Донецке Ростовской области полиция отметила вклад ВТБ в просветительскую работу с жителями города.Благодарственное письмо за активное участие в профилактике мошенничеств в сфере IT от Отдела МВД России по городу Донецку получила руководитель донецкого офиса ВТБ Юлия Каёшкина.«От имени всех сотрудников правоохранительных органов города благодарю вас за проявленную бдительность, неравнодушие и регулярную помощь в борьбе с преступлениями в цифровой среде», — отметил подполковник полиции Сергей Михайличенко, вручивший награду.Он подчеркнул, что взаимодействие с банком показывает положительную динамику. Благодаря совместным усилиям всё больше горожан знают, как не попасться на уловки мошенников и защитить свои персональные данные.«Мошенничество — это тот вид преступлений, которые можно предупредить. Главное — не передавать реквизиты банковских карт и личную информацию, кому бы то ни было», — добавил представитель МВД.Профилактическая работа, по его словам, остаётся самым эффективным способом борьбы с подобными преступлениями, а партнёрство с финансовыми организациями, такими как ВТБ, делает эту работу действительно результативной.