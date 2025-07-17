Девушка искупалась на Должанской косе вместе с бакланом

— Мы вместе плавали, ныряли, он даже играл со мной. Я от него, а он за мной, — говорит Людмила.

Фото: соцсети

В Ростовской области девушка купалась на Должанской косе вместе с бакланом. Об этом она рассказала корреспонденту Donday 17 июля.Людмила решила отдохнуть на косе и отправилась плавать. За ней увязался баклан. Девушка заметила, что птица следует за ней.Другие отдыхающие предупредили её, что баклан может кричать или укусить. Но ничего страшного не произошло. Девушка вышла на берег, и баклан пошёл за ней. Она сфотографировала своего нового друга.Морские птицы всё чаще появляются в Ростовской области из-за жаркого климата и множества водоёмов. Однако они могут нанести вред рыбным хозяйствам, и их владельцы уже обеспокоены.