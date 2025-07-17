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Девушка искупалась на Должанской косе вместе с бакланом

Девушка искупалась на Должанской косе вместе с бакланом
В Ростовской области девушка купалась на Должанской косе вместе с бакланом. Об этом она рассказала корреспонденту Donday 17 июля.

Людмила решила отдохнуть на косе и отправилась плавать. За ней увязался баклан. Девушка заметила, что птица следует за ней.

— Мы вместе плавали, ныряли, он даже играл со мной. Я от него, а он за мной, — говорит Людмила.


Другие отдыхающие предупредили её, что баклан может кричать или укусить. Но ничего страшного не произошло. Девушка вышла на берег, и баклан пошёл за ней. Она сфотографировала своего нового друга.

Морские птицы всё чаще появляются в Ростовской области из-за жаркого климата и множества водоёмов. Однако они могут нанести вред рыбным хозяйствам, и их владельцы уже обеспокоены.
Фото: соцсети
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