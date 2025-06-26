ВТБ продолжает спасать жизни: акция «Мир без слёз» прошла в Семикаракорске

Фото: ВТБ.

Пятилетний Артём, пациент педиатрического отделения Семикаракорской ЦРБ, ещё долго будет вспоминать не лекарства и процедуры, а тот день, когда в больницу приехали Филя, Степашка и робот Айтиша. Вместо обычной палаты — сцена. Вместо страха — смех. Вместо одиночества — праздник. И он был не один — в тот день смеялись и аплодировали десятки юных пациентов, которым тоже нужно было немного чуда.Так в Семикаракорске прошла акция ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слёз». Банк передал детскому отделению и поликлинике необходимое медицинское оборудование: функциональные медицинские кровати, ингаляторы, электрокардиографы, медицинский отсасыватель, дыхательный комплект для ручной ИВЛ и другие устройства, которые помогают врачам ставить диагнозы быстрее и лечить эффективнее.Это уже одиннадцатое мероприятие, которое ВТБ проводит в Ростовской области в рамках благотворительной программы «Мир без слёз». За эти годы банк передал родильным домам и детским отделениям больниц региона сотни единиц высокотехнологичного оборудования, без которого сегодня невозможно представить современную диагностику и лечение. В числе самых значимых — мобильная модульная станция для интенсивной терапии детей с онкологическими заболеваниями, ставшая настоящей опорой в самые тяжёлые моменты борьбы за жизнь. Благодаря поддержке ВТБ тысячи ребят не просто получили шанс — они победили болезнь и вернулись к жизни.Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент:«Программа “Мир без слёз” — важная часть нашей работы в регионе. Это реальная поддержка, которая приносит радость и облегчение в трудный момент. За годы её работы в регионе ВТБ направил на закупку оборудования для детских больниц более 30 миллионов рублей. Благодаря этой помощи десятки тысяч маленьких пациентов получили шанс на выздоровление или избежали тяжёлых последствий болезни. За каждой цифрой — история ребёнка, которому стало легче дышать, проще двигаться, быстрее поправляться. Многие больницы не смогли бы позволить такую технику без нашего партнерского участия. Мы считаем важным поддерживать тех, кто заботится о здоровье детей, и тех, кто борется за их выздоровление каждый день. Мы приглашаем всех, кто может и хочет менять мир вокруг, делать это вместе с нами. Не оставайтесь в стороне: каждый из нас может стать частью лучшего будущего для тех, кому сегодня так нужна поддержка».Самым ярким событием для юных пациентов стал настоящий спектакль с любимыми героями — Филей и Степашкой из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и амбассадором ВТБ — роботом Айтишей. Они устроили интерактивное представление о правилах финансовой грамотности, которое подарило детям положительные эмоции и отвлекло от больничной рутины.Шираз Саргсян, главный врач ЦРБ Семикаракорского района:«Для нас очень ценно, что программа “Мир без слёз” объединяет практическую помощь с вниманием к эмоциональному состоянию наших маленьких пациентов. Врачи и пациенты чувствуют проявление искренней заботы и участия. Современные медицинские приборы действительно помогут нам сделать лечение эффективнее, а условия пребывания детей — комфортнее и безопаснее. Но не менее важно, что вместе с необходимой нам техникой в стены больницы пришёл настоящий праздник. Спектакль с участием любимых персонажей стал ярким, запоминающимся событием, которое подарило детям радость, отвлекло их от процедур и наполнило день смехом и волшебством. Эти эмоции — тоже часть выздоровления».После представления в палатах Семикаракорской ЦРБ стало немного тише — герои уехали, праздник закончился, аппараты продолжают свою работу. Но на стенах остались фотографии с улыбающимися детьми, в коридорах — шёпот впечатлений, а в памяти — ощущение, что в этот день кто-то большой и сильный помог сделать больницу местом праздника и веселья.Мероприятие в Семикаракорске – часть медицинской благотворительной программы «Мир без слез», в рамках которой ВТБ закупает необходимое оборудование для детских больниц и отделений и готовит образовательные спектакли по финансовой грамотности с подарками для детей.В 2025 году проекту исполняется 22 года, за год программа охватит 15 регионов страны. Медицинское оборудование получат 16 больниц-партнеров в Ачинске (Красноярский край), Балашихе (Московская область), Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце (Липецкая область), Казани, Кирове (Приволжский федеральный округ), Москве, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Северодвинске, Семикаракорске (Ростовская область), Ставрополе и Уфе. Республика Алтай принимает участие в программе впервые.За 22 года помощь по программе «Мир без слез» получили 218 больниц в 80 регионах России.Социальная ответственность ВТБ является неотъемлемой частью стратегии банка. ВТБ поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни в рамках шести программ: «Спортивная страна», «Патриотизм и традиции страны», «Культурная страна», «Здоровая страна», «Образованная страна» и «Деловая страна».